В США заметили, что не исключают участия нескольких переговорщиков от регионального сообщества.

В Белом доме считают, что европейским союзникам вашингтонской администрации лучше всего было бы выбрать одного человека для возможного участия в мирных переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера.

Думаю, было бы идеально, если бы был один представитель. Но группа в составе восьми человек тоже возможна... Это решать не мне. Джаред Кушнер, спецпосланник США

Лидеры коллективного Брюсселя на саммите 13 ноября в Дублине смогли утвердить для технических переговоров с Россией, США и Украиной тот же состав переговорщиков, который ездил в виде группы поддержки киевского режима в Абу-Даби по формуле "ЕС +Е5" (Еврокомиссия и Евросовет, а также пятерка стран "коалиции желающих" - ФРГ, Франция, Италия, Польша и не входящая в ЕС Великобритания).

Кушнер сравнил украинское урегулирование с распутыванием рыболовной лески.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner