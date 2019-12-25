Один был на электроскутере, второй вел автомобиль Renault.

Росгвардейцы Адмиралтейского района передали сотрудникам Госавтоинспекции двух курьеров, попавших в аварию. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 25 ноября на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников столкнулись транспортные средства работников служб доставки. Один был на электроскутере, второй вел автомобиль Renault. От удара первый водитель упал на проезжую часть. Никто из участников ДТП серьезных травм не получил.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что покупка электросамоката для сына закончилась аварией в Московском районе. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти