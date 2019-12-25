В результате пострадала 14-летняя девочка.

Следователи Московского района возбудили уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 26 ноября, в мае 47-летняя женщина купила своему 16-летнему сыну электросамокат Kugoo Kirin G2 Pro Max, чтобы порадовать его в преддверии летних каникул. В октябре очередная поездка подростка закончилась аварией: юноша не справился с управлением и сбил 14-летнюю девочку. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

На молодого человека сотрудники Госавтоинспекции составили протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ. По результатам экспертизы примут решение о привлечении и по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Помните, что СИМ – это не игрушка в руках подростка, а источник повышенной опасности! Не подвергайте своих детей и других участников дорожного движения неоправданному риску. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: мужчина, который купил своему сыну электроскутер, попал под следствие в Петербурге.

Фото: Piter.TV