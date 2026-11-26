Украинские спецслужбы хотели взорвать автомобиль российского военнослужащего на Кубани.

Жительница Сочи, которую украинские спецслужбы пытались использовать для совершения теракта против российского военнослужащего и его семьи, избежала уголовной ответственности потому, что своевременно обратилась в правоохранительные органы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В силовых структурах страны объяснили, что таким образом в Краснодарском крае удалось предотвратить участника специальной военной операции (СВО). Известно, что украинские спецслужбы вынуждали совершить преступление местную пенсионерку.

Не допущено совершение диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи, планировавшегося украинскими спецслужбами. ЦОС ФСБ РФ

Россиянка 1955 года рождения еще в июне потеряла крупную сумму денежных средств из-за мошенников. Через четыре месяца ей снова позвонили люди, на этот раз выдававшие себя за сотрудников ФСБ. Злоумышленники пообещали женщине "восстановить справедливость" и вернуть украденное. Однако это произойдет якобы только после того, как она поможет " изобличить предателя". Женщине велели достать из тайника "устройство слежения" и закрепить его под машиной объекта. В реальности же транспортное средство принадлежало военнослужащему. Пенсионерка забрала устройство из схрона и принесла домой. После разговора с родственниками она поняла, что ее втягивают в преступление, поэтому обратилась за помощью в службу 112 и сообщила о ситуации. Она добавила, что в ее квартире лежит неизвестный предмет. Приехавшие на место взрывотехники обнаружили самодельную бомбу весом около двух килограммов. Далее жильцов дома срочно эвакуировали. После этого взрывное устройство было обезврежено. Никто не пострадал.

Своевременное обращение в правоохранительные органы позволило гражданке РФ избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, а возможно, и сохранить собственную жизнь. ЦОС ФСБ РФ

ФСБ ликвидировала в Петербурге сеть SIM-боксов, среди задержанных школьница.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России