В Кремле объяснили, что подобные задержания происходит при уведомлении президента страны.

Российского президента Владимира Путина заранее проинформировали о задержании экс-губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Ведомости" дал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков вечером 25 ноября.

Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что данное задержание экс-чиновника из региона связано с делом о хищениях 39 миллионов рублей и растрате более чем одного миллиарда рублей на реконструкции дороги,о чем ранее упоминала пресс-секретарь правоохранительных органов Ирина Волк. Андрей Чибис в период с 2013 по 2019 год находился в должности заместителя министра строительства и ЖКХ. В марте 2019 его назначили временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Мурманской области, а в сентябре 2019-го избрали главой региона. В 2024 году мужчину переизбрали на место.

Песков прокомментировал вопрос об участии Путина в саммите G20 в Майами.

Фото: пресс-служба Кремля