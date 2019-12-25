Ленинградскую область ждёт снежный четверг с северным ветром.

В четверг, 26 ноября, в Ленинградской области ожидается морозная и снежная погода. Небо будет облачным с прояснениями, в большинстве районов пройдёт небольшой снег, местами осадки будут умеренными. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов.

Ветер ожидается северо-западный и северный. Его скорость достигнет 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег.

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