Сергей Рябков заметил, что европейцы не должны ставить собственные условия российскому руководству.

В Москве предостерегли представителей "евротройки" от выдвижения собственных условий в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков журналистам. Отечественный дипломат пояснил, что на данный момент он не располагает сведениями о каких-либо уже имевших место контактах с европейскими представителями. В то же время приглашение Кремля в нашу страну для обсуждения их региональной позиции в возможных переговорах остается в силе.

Я говорил на эту тему раньше, что если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения, то они обнуляют собственные шансы. Что там происходит у них в столицах — сказать трудно. Выбор за ними, хотят они приехать в Москву или не хотят, пусть скажут. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Сергей Рябков высказался насчет переговоров по Украине.

Фото: Piter.tv