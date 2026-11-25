Захарова призвала Европейский союз в каждом пакете антироссийских санкций указывать его цену для граждан регионального сообщества.

Ограничения и недопуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований не имеют ничего общего с геополитикой и являются проявлением дикой ненависти по национальному признаку. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила аудитории, что политические лидеры семи европейских стран просят руководство Евросовета и Еврокомиссии прекратить выдачу виз российским и белорусским атлетам. Под обращением к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште свои подписи поставили главы Дании, Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Подписанты документа утверждают, что спорт якобы невозможно отделить от геополитики.

Когда они поняли, что ничего подобного ни с символикой этих стран, ни с допуском этих стран на мероприятия спортивные... не будет связано, все поняли, что речь идет именно о проявлениях национализма, вот этой самой сегрегации людей по национальному признаку. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат отметила, что после событий на Ближнем Востоке и агрессии в отношении Ирана в мире всем стало очевидно, что ссылки западных стран на необходимость использовать спорт для подачи неких "геополитических сигналов" являются ложью.

Захарова: прямо, криво или вкруговую, но Франция вовлечена в конфликт на Украине.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik