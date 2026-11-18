В МИД России оценили слова главы МИД Франции о нахождении военных инструкторов на украинской территории.

Всем известно о том, что Франция активнейшим образом вовлечена в украинский вооруженный конфликт. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила аудитории, что речь идет о том самом случае, когда "секрет Полишинеля" лучше всего подходит по описанию к ситуации.

Можно придумать разные слова – прямо они вовлечены, криво, по диагонали, вкруговую, заднеприводно – это неважно, это не имеет никакого значения для понимания ситуации. А понимание ситуации четкое – они полностью вовлечены, они были теми, кто стоял за дестабилизацией и на Украине, и на Европейском континенте в целом. Стояли очень активно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия и Китай отстаивают единые ценности, единый подход.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik