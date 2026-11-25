Биолог Павел Глазков рассказал о том, как проходит процесс лесных животных.

На территории Ленинградской области у кабанов начался брачный период. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на канал в национальном мессенджере "Макс" под названием "Каждой твари по паре". Информацию о диких зверях привел местный биолог Павел Глазков. Он пояснил, что видеоловушка, установленная во Всеволожском районе, запечатлела стадо кабанов. В кадр попали пятеро взрослых самок с кабанятами, к которым также присоединился крупный самец, секач.

Женихи в стаде появляются только во время брачного периода. Значит, в нашем регионе у кабанов начались свадьбы. Кабанам свойственна уникальная социальная организация, в основе которой – семья. Семья – это самка с её разновозрастными детьми. А когда несколько родственных семей объединяются, образуется семейная группа, или стадо. Маленькие кабанята – это дети, рождённые нынешней весной, им уже около полугода. Павел Глазков, биолог

Эксперт заметил, что самцов можно отличить от самок по ирокезам на спине. Через год звери мужского пола будут вынуждены покинуть родное стадо, в котором по традиции царит жёсткий матриархат. А самки-подростки при этом останутся со своими мамами. Секачи (самцы) ведут одиночный образ жизни. Однако в брачный период, в ноябре – декабре, они присоединяются к стаду для того, чтобы продолжить род.

Кабаны в лесах Ленобласти стали опаснее из-за начавшегося гона.

Фото и видео: Макс / Каждой твари по паре