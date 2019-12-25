Кабаны в лесах Ленобласти стали опаснее из-за начавшегося гона

Петербуржцев призвали быть осторожнее при встрече с кабанами в лесу.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупредило жителей Петербурга и Ленинградской области о повышенной активности кабанов. У животных начался период гона, который продлится до конца декабря.

В это время самцы становятся более подвижными и могут проявлять агрессию. Кабаны чаще выходят на открытые участки, издают характерные звуки и вступают в схватки друг с другом из-за самок.

Специалисты напоминают, что животные способны развивать скорость до 40 км/ч, а их клыки могут нанести серьезные травмы. При этом кабаны плохо видят и ориентируются преимущественно на слух. Поэтому во время прогулок по лесу рекомендуется периодически издавать звуки, чтобы зверь заранее заметил человека.

Если встреча с кабаном все же произошла, необходимо спокойно отойти на безопасное расстояние, используя в качестве укрытия деревья или кустарники. Нельзя поворачиваться к животному спиной, совершать резкие движения, кричать или пытаться прогнать его камнями и палками. Подобные действия могут спровоцировать нападение.

Чтобы дикие животные не приближались к жилым домам, ведомство советует не оставлять пищевые отходы на участках и не подкармливать кабанов. Владельцам дач и частных домов рядом с лесными массивами рекомендуют установить ограждения, которые ограничат доступ зверей на территорию.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай заметили семейство кабанов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)