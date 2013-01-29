На улице Коллонтай заметили семейство кабанов

Судя по кадрам, стадо перебегало проезжую часть и шло по обочине.

На улице Коллонтай в Петербурге горожане встретили семейство кабанов. Об этом очевидцы рассказали в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" 5 ноября.

Судя по кадрам, стадо перебегало проезжую часть и шло по обочине. Повышенная активность этих животных связана с наступлением сезона размножения, подчеркивают специалисты. Кабаны покидают леса и устремляются в зеленые зоны Северной столицы, двигаясь за источниками еды и более комфортным жильем.

Если вы обнаружили дикое животное, создающее угрозу или нуждающееся в помощи, обращайтесь в мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер