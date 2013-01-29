На улице Коллонтай заметили семейство кабанов

На улице Коллонтай в Петербурге горожане встретили семейство кабанов. Об этом очевидцы рассказали в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" 5 ноября.
Судя по кадрам, стадо перебегало проезжую часть и шло по обочине. Повышенная активность этих животных связана с наступлением сезона размножения, подчеркивают специалисты. Кабаны покидают леса и устремляются в зеленые зоны Северной столицы, двигаясь за источниками еды и более комфортным жильем.
Если вы обнаружили дикое животное, создающее угрозу или нуждающееся в помощи, обращайтесь в мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36.
Ранее на Piter.TV: в Сестрорецк прилетел большой баклан.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все