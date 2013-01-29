  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:40
53
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Коллонтай заметили семейство кабанов

0 0

Судя по кадрам, стадо перебегало проезжую часть и шло по обочине.

На улице Коллонтай в Петербурге горожане встретили семейство кабанов. Об этом очевидцы рассказали в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" 5 ноября. 

Судя по кадрам, стадо перебегало проезжую часть и шло по обочине. Повышенная активность этих животных связана с наступлением сезона размножения, подчеркивают специалисты. Кабаны покидают леса и устремляются в зеленые зоны Северной столицы, двигаясь за источниками еды и более комфортным жильем. 

Если вы обнаружили дикое животное, создающее угрозу или нуждающееся в помощи, обращайтесь в мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецк прилетел большой баклан. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: кабаны, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии