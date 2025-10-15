Петербуржцам рассказали, куда сообщить о появлении диких животных в жилых районах

Данная проблема возникла в связи с наступлением сезона размножения.

Комитет по природопользованию Петербурга и специалисты охотничьего хозяйства Ленинградской области разрабатывают стратегию по предотвращению проникновения диких кабанов в городскую среду. Данная проблема возникла в связи с наступлением сезона размножения, что вызвало повышенную активность животных, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кабаны покидают лесные массивы и устремляются в зеленые зоны Петербурга, двигаясь вслед за источниками еды и более комфортным жильем. Такое поведение является естественным процессом миграции, который вызван поиском пищи и пригодных условий обитания.

Чтобы сократить вероятность появления кабанов вблизи человеческих жилищ, жителям рекомендуется соблюдать ряд простых рекомендаций:

Не оставляйте пищу для домашних животных на открытом пространстве.

Своевременно собирайте урожай с огородов и садовых участков.

Придерживайтесь строгих правил утилизации бытовых отходов.

Поддерживайте чистоту вокруг своего дома и на прилегающих территориях.

Правильно организуйте транспортировку пищевых и органических отходов.

Содержите контейнерные площадки в надлежащем санитарном состоянии.

Если вы обнаружили дикое животное, создающее потенциальную угрозу или нуждающееся в срочной помощи, незамедлительно обращайтесь в круглосуточную мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36, говорится в заявлении комитета.

