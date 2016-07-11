Отставший от стаи белолобый гусь прилетел отдохнуть в Приморский район Петербурга

Это вполне обычное явление, ведь Петербург лежит на главном маршруте перелетов европейских птиц – Беломорско-Балтийском миграционном пути.

В Приморском районе Петербурга заметили редкую особь – молодого белолобого гуся. Птица оказалась одна и остановилась на отдых в Северной столице, сообщил биолог Павел Глазков в своём телеграм-канале "Каждой твари по паре".

Это вполне обычное явление, ведь Петербург лежит на главном маршруте перелетов европейских птиц – Беломорско-Балтийском миграционном пути, пояснил специалист.

Глазков отметил, что в окрестностях Петербурга обитает семь разных видов гусей, включая серых гусей, гуменников, пискулек, белощёких и канадских казарок, а также черных казарок. Правда, постоянные места обитания есть только у серых гусей и белощёких казарок, остальные мигрируют транзитом.

Биолог подчеркнул, что сейчас гусю хватает пищи в виде свежей зелени, доступной поблизости его временного убежища. Но подкармливать птицу специально, даже хлебом, категорически нежелательно. Иначе существует риск, что гусь останется зимовать в нашем климатическом поясе, что опасно для её здоровья и жизни.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре