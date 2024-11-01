В Санкт-Петербурге расширяют возможности трудоустройства людей с инвалидностью

В Петербурге открылось новое пространство Центра "Мастер ОК", где люди с инвалидностью смогут пройти профориентацию, получить психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве.

В Санкт-Петербурге Центр социальной адаптации инвалидов и мастеров "Мастер ОК" открыл новую площадку по адресу: Гатчинская улица, дом 9, литера А. Пространство предназначено для первичной диагностики, профориентации и сопровождения людей с инвалидностью, которые только начинают путь к профессиональной реализации. Ремонт нового помещения удалось завершить при поддержке Фонда президентских грантов.

Сегодня Петербург остается одним из российских лидеров по трудоустройству людей с инвалидностью. По данным городского камитета по труду и зантости населения за 2025 год, из более чем 116 тысяч петербуржцев с инвалидностью трудоспособного возраста работают почти 44 тысячи, а это 37,6%. Однако за этими показателями по-прежнему стоят серьезные вызовы — недостаток рабочих мест, предубеждения и опасения со стороны части работодателей.

Мы увидели, что общество, что большинство работодателей, да и многие люди с инвалидностью уже готовы к трудоустройству. Уже не с таким сопротивлением все это происходит. Работодатели во многих регионах все лучше воспринимают эту ситуацию. Пока со скрипом, пока еще не все идеально, но потихонечку даже люди с ментальными нарушениями находят работу на открытом рынке труда. Иван Граевский, директор Центра социально-трудовой адаптации инвалидов и мастеров "Мастер ОК"

История центра началась более двух десятилетий назад с небольших мастерских, созданных родителями детей с инвалидностью. Со временем проект вырос в самостоятельную организацию, а одним из ключевых направлений стала программа сопровождаемого трудоустройства — помощь не только в поиске вакансии, но и в закреплении человека на рабочем месте.

Новое пространство на Гатчинской улице появилось благодаря высокому спросу. Здесь специалисты будут проводить консультации, профориентацию и психологическую диагностику. Через эти этапы пройдут сотни петербуржцев. Первичную профориентацию планируют пройти около 300 человек, 129 из них станут участниками программы сопровождения, а не менее 60 смогут выйти на рынок труда.

Также в новом пространстве с посетителями работают кураторы, психологи и специалисты по социальной работе. Они помогают подобрать направление развития, пройти профориентацию и получить поддержку на пути к трудоустройству. Для этого оборудованы кабинеты индивидуальной работы и залы для групповых занятий и тренингов.

Поток нуждающихся в нашей помощи людей за последние годы заметно вырос. Люди стали больше знать о таких возможностях и чаще верить, что работа для них действительно доступна. Мы проводим диагностику, индивидуальные консультации, групповые занятия и помогаем человеку понять свои сильные стороны. Денис Репников, психолог Центра социально-трудовой адаптации инвалидов и мастеров "Мастер ОК"

Сегодня "Мастер ОК" объединяет сразу несколько площадок и мастерских, где люди с инвалидностью получают профессиональный опыт, осваивают дисциплину труда и развивают коммуникативные навыки. При этом 80 процентов сотрудников самого центра — также люди с инвалидностью.

Адреса Центра "Мастер ОК":

Главный офис: ул. Чайковского, д. 60.

Батик и мастерская мыловарения: ул. Константина Заслонова, д. 20.

Столярная и керамическая мастерские: ул. Уральская, д. 13, лит. П

Швейная мастерская, ателье: пр. Московский, д. 59, лит. А

Социальное сопровождение и психологическая поддержка: ул. Гатчинская, д. 9, лит. А

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

