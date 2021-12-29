Как в Петербурге помогают людям с инвалидностью найти работу – интервью с экспертом

Мы поговорили с сотрудницей центра социально-трудовой адаптации и узнали, как люди с инвалидностью устраиваются на работу, какие специальности доступны для людей с ОВЗ и чего боятся работодатели.

О роли центра "Мастер ОК" в Петербурге и трудностях, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при устройстве на работу, рассказала начальник отдела сопровождаемого трудоустройства центра "Мастер ОК" Татьяна Самбурова.

Чем занимается петербургский центр "Мастер ОК"?

В 2009 году ассоциация общественных организаций родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" дала нам возможность организовать здесь сеть мастерских для реабилитации ребят. И на данный момент наш центр – это центр социально-трудовой адаптации "Мастер ОК", в котором есть не только мастерские, где люди с инвалидностью могут прокачать свои навыки для дальнейшего трудоустройства либо для социализации, но и также получить первый опыт работы и трудоустроиться на открытый рынок.

Кто обращается к вам за помощью в трудоустройстве?

К нам обращаются люди трудоспособного возраста с инвалидностью. Люди к нам приходят абсолютно с разной нозологией: это и проблемы с опроно-двигательным аппаратом, и проблемы в ментальной сфере.

Какие направления деятельности чаще всего выбирают люди с инвалидностью?

Это могут быть всевозможные специалисты и рабочие специальности. Все зависит от стартовых возможностей человека, который к нам обращается. Чаще всего, это рабочие специальности, и на открытом рынке мы предлагаем вакансии, которые есть: уборщик, чистильщик. Подсобный рабочий – самое распространенное. Очень часто на предприятиях это означает разную работу: он включает элементы работы грузчика, маркировщика.

Какие этапы включает программа сопровождаемого трудоустройства?

Она включает несколько этапов: подготовка к трудоустройству, само трудоустройство и сопровождение на рабочем месте. Подготовка к трудоустройству – это знакомство с кандидатом, когда он рассказывает о себе, о своем трудовом опыте, о том, что нового он хочет узнать или какие навыки улучшить. Далее начинается работа: составаление резюме, подготовка к собеседованию, пробное собеседование, другие встречи и консультации, которые помогут нашему кандидату успешно заявить о себе работодателю.

Как происходит процесс поиска подходящей вакансии?

Наш специалист по социальной работе является рекрутером, это человек, который как HR-специалист начинает искать работу нашему кандидату. У нас есть уже наработанные контакты с работодателями: с теми, кто имеет потребность в трудоустройстве, часто, это квотируемые рабочие места для инвалидов. Из крупных компаний, это "Ленсвет", "ЛекОптТорг", с которыми мы уже давно сотрудничаем. Сейчас появился ряд новых партнеров: компания "Adidas", с ней мы начинаем активно работать.

Какие страхи есть у работодателя при приеме людей с ОВЗ?

Один из стереотипов заключается в том, что человека сложно принять на работу и уволить. У человека с инвалидностью есть права, которые работодателю важно учитывать: люди с инвалидностью первой и второй группы имеют сокращенный рабочий день: 35 часовая неделя с оплатой как по 40 часов. Или человек с инвалидностью плохо работает. Период адаптации может быть больше. Организация рабочего места часто убирает нюансы плохой работы, например, если человек плохо видит, ему достаточно поставить побольше монитор, установить специальную программу.

Насколько петербургские работодатели готовы принимать сотрудника с инвалидностью?

У работодателей есть потребность в трудоустройстве таких людей, они готовым рассматривать различные варианты, но просто не знают, как. Многие работодатели сами обращаются к нам не только для того, чтобы мы отправили кандидатов на собеседование, но и с целью того, как компании лучше строить деятельность в этом направлении. Более того наше государство стимулирует работодателей, увеличилось количество желающих нас трудоустраивать.

Скольким людям удается найти подходящую работу?

С конца 2018 года до конца 2021 года мы трудоустроили 123 человека, 76 из них на открытый рынок, остальные люди трудоустроены у нас в "Мастерке". Конечно, всем нужны деньги, но люди с инвалидностью скорее ищут реализации себя, это один из главных факторов. Когда они чувствуют себя нужными, полезными, когда рядом с ними благожелательная атмосфера, когда сотрудники рядом с ними говорят: "Ты - молодец!", это очень вдохновляет.

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК": +7(812)275-45-63

Видео, фото: Piter.TV