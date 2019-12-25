Число вакансий для людей с инвалидностью в Петербурге увеличилось на 33%

В городе действует закон, который устанавливает квоту для приема на работу инвалидов.

В Петербурге за шесть месяцев 2025 года работодатели заявили на портал "Работа России" 6,5 тыс. вакансий для людей с инвалидностью, что больше на 33% аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в Смольном 15 июля.

В городе действует закон, который устанавливает квоту для приема на работу инвалидов. Так, компании со штатной численностью от 35 человек обязаны выделять часть рабочих мест для людей с инвалидностью. В настоящее время в счет квоты трудоустроено свыше 18 тыс. инвалидов.

Петербургские работодатели, трудоустраивающие людей с инвалидностью, могут воспользоваться широким спектром мер поддержки, включая субсидии на создание или адаптацию рабочих мест, стажировки, программы обучения, переобучения и повышения квалификации для работников с инвалидностью, сопровождение трудоустройства и помощь в адаптации на рабочем месте. Пресс-служба Смольного

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)