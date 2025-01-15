В этом году нашли работу свыше 300 жителей Петербурга с тяжелыми нарушениями здоровья

Трудовые места организованы на 23 площадках.

При поддержке Центра занятости в этом году более 300 петербуржцев с тяжелыми нарушениями здоровья нашли работу по программе "Социальная занятость инвалидов". Около 14% из них – жители до 45 лет, 3% – ветераны СВО, рассказали в Смольном.

Поддержка ориентирована на горожан с инвалидностью I и II групп, которые испытывают повышенные трудности при поиске работы и нуждаются в длительном индивидуальном сопровождении. Процесс начинается еще до трудоустройства: консультанты помогают оценить возможности, подобрать подходящую профессию и подготовиться к собеседованию. Трудовые места организованы на 23 площадках – на базе районных центров реабилитации, психоневрологических интернатов, детских домов и других организаций.

Мы видим, как меняется человек, когда он находит подходящую работу: появляется уверенность, новые планы, желание двигаться дальше. Поэтому для нас важно не просто найти вакансию, а подобрать место, где человеку будет комфортно работать и где он сможет реализовать свои возможности. Тамара Сафаралеева, начальник отдела содействия трудоустройству Центра занятости

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Фото: Piter.TV