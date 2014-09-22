Стало известно, кто активнее всего ищет работу в Петербурге этим летом

Несмотря на сезон отпусков, жители Северной столицы остаются активными участниками рынка труда: количество размещенных и обновленных резюме увеличилось на 22%, превысив отметку в 532 тыс.

Специалисты рекрутингового портала hh.ru провели исследование рынка труда за прошедший месяц и выяснили, кто активнее всего ищет работу в Петербурге этим летом.

Несмотря на сезон отпусков, жители Северной столицы остаются активными участниками рынка труда: количество размещенных и обновленных резюме увеличилось на 22%, превысив отметку в 532 тыс. Среди профессий, чьи представители особенно энергично ищут новые вакансии, лидируют топ-менеджеры — их активность возросла на целых 33%. Второе место занимают специалисты автомобильной отрасли, число свежих резюме которых увеличилось на 32%. Тройку замыкают стратеги и консультанты, продемонстрировав рост активности на 31%.

Также значительно активизировались сотрудники отдела продаж (+28%), рабочие специальности (+27%) и IT-специалисты (+27%). Увеличилось желание сменить работу и у специалистов по подбору персонала (HR-менеджеры, +25%), сотрудников транспортной и логистической отраслей (+24%), а также представителей строительной индустрии (+23%).

Таким образом, за последний месяц не зафиксировано ни одного направления, где наблюдался бы спад интереса соискателей к поиску работы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее стало известно, куда обращаются петербуржцы при поиске работы.

Фото: Piter.TV