Стало известно, куда обращаются петербуржцы при поиске работы

Интересны различия между мужчинами и женщинами: женщины чаще обращаются за поддержкой к своему партнеру, а вот мужчины чаще склонны надеяться на помощь одноклассников.

Superjob провёл опрос среди жителей Петербурга, выяснив, каким образом большинство из них предпочитает искать новую работу. Оказалось, что помощь друзей и знакомых важна для 38% опрошенных. Каждый пятый респондент надеется на содействие текущих или бывших коллег, 17% ориентируются на помощь супруга или супруги, а 13% готовы обратиться за рекомендациями к своим бывшим одногруппникам. Лишь небольшая доля участников опроса, около четырёх процентов, возлагают надежды на школьных товарищей.

Родителей в качестве помощников рассматривают десять процентов опрошенных, столько же доверяют другим членам семьи. Восемь процентов могут рассчитывать на рекомендации бывшего руководства, тогда как треть всех респондентов, около 36%, уверены, что лучше всего заниматься поиском вакансии самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Интересны различия между мужчинами и женщинами: женщины чаще обращаются за поддержкой к своему партнеру, а вот мужчины чаще склонны надеяться на помощь одноклассников. Молодёжь до 35 лет особенно часто обращается за советами к друзьям (каждый второй), сверстникам по учёбе (каждый четвертый) и коллегам или супругам (каждый пятый). Только треть молодых специалистов решает справляться собственными силами.

Что касается возрастных различий, то большинство представителей возрастной группы от 35 до 45 лет (54%) не видят смысла привлекать окружающих к поиску работы, среди пожилых участников опроса старше 45 лет такая позиция характерна для чуть меньше половины — 43%. Чаще всего метод самостоятельного поиска вакансий признаётся действенным жителями города со средним профессиональным образованием.

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Фото: Pxhere