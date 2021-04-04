Определены профессии с самой высокой и низкой конкуренцией в Петербурге

Исследования показывают, что в среднем в на одно предложение о работе приходится 5,8 активного резюме соискателей.

Специалисты портала HeadHunter проанализировали ситуацию на петербургском рынке труда и подготовили перечень самых востребованных и дефицитных специалистов летом 2025 года. Информацию предоставила служба аналитики ресурса "hh Статистика".

Исследования показывают, что в среднем в Санкт-Петербурге на одно предложение о работе приходится 5,8 активного резюме соискателей. Этот показатель свидетельствует о сбалансированности рынка труда в данном регионе.

Несмотря на общее благополучие рынка, положение с кадрами в Петербурге выглядит предпочтительнее, чем в соседних субъектах Северо-Западного федерального округа. Например, в Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях фиксируется серьезный недостаток рабочей силы: там число кандидатов на одну вакансию варьируется от трёх до четырёх человек, хотя оптимальным считается показатель свыше четырёх.

Однако даже в условиях дефицита кадров существуют специальности, характеризующиеся минимальной конкуренцией. Так, среди особо дефицитных профессий в Петербурге доминируют рабочие специальности, такие как дворник (соотношение резюме и вакансий — 1,3), продавец-кассир (1,5), фармацевт (1,8), врач (1,9) и повар (2,1).

И наоборот, самыми конкурентными направлениями в летний сезон стали творческие и управленческие позиции. За должность арт-директора борются порядка 128 кандидатов на каждую открытую позицию. Высокой популярностью пользуются также должности режиссёра (118 резюме на вакансию), стратегического консультанта (109), журналиста (104), а за пост генерального директора соперничают около 84 человек.

Ранее мы сообщили о том, что объем накоплений петербуржцев может обеспечить примерно 4 месяца без зарплаты.

Фото: Piter.TV