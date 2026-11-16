Победителей конкурса "Строитель года — 2026" объявили в Петербурге

В этом году награды вручались в 11 основных и двух специальных номинациях.

Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного профессионального конкурса "Строитель года — 2026" прошла в Концертном зале на Английской набережной — в стенах Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Здесь девелоперы и руководители компаний получили награды за вклад в развитие города, сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс традиционно решает важную задачу — он делает заметными наиболее значимые и перспективные проекты строительного рынка, привлекая к ним внимание и горожан, и органов власти. И итоги этого года наглядно показывают, какой масштабной и системной стала работа отрасли.

О серьезных переменах в городской среде говорил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский. Он напомнил, что ещё в 2019 году город испытывал острый дефицит социальных объектов — нехватка достигала 350 единиц, из‑за чего возникали очереди в школы и детские сады. За шесть лет ситуация кардинально изменилась: построено свыше 500 социальных объектов и "это заслуга наших строителей".

В 2026 году награды вручались в 11 основных и двух специальных номинациях. Победителями стали 13 компаний и руководителей. В структуре конкурса появились новые категории — отдельно выделены сегменты жилья комфорт‑ и премиум‑класса, а также направление строительства апартаментов.

Как пояснил генеральный директор СРО А "Объединение строителей Санкт‑Петербурга" Алексей Белоусов, организаторы стремятся сохранять динамику и актуальность конкурса.

"Мы каждый год стремимся не повторять те же самые номинации, потому что очень важно, чтобы конкурс был живой. Это не памятник, это конкурс, поэтому мы каждый год где‑то немного что‑то меняем, где‑то подкручиваем, где‑то обновляем. Но в целом стремимся, чтобы это было интересно всем: и жителям, и строителям". Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А "Объединение строителей Санкт‑Петербурга"

Часть номинаций определяли эксперты, часть — сами петербуржцы. В экспертном треке награды нашли своих героев в категориях "Компания года", "Топ‑менеджер года", "За заслуги перед строительной отраслью", "Лучший проект в области сохранения культурного наследия" и "Работодатель года". Также экспертное жюри оценивало проекты в новых сегментах — жилья комфорт‑ и премиум‑класса и апартаментов.

Горожане голосовали за лучшие решения в номинациях "Лучший объект образовательного учреждения", "Лучший проект благоустройства" и "Лучший проект градостроительной интеграции".

Эмоциями от победы поделился Сергей Фролов, представитель компании, победившей в номинации "Лучший объект образовательного учреждения".

Для нас это, конечно, большая честь и важная оценка населения, людей, наших жителей, родителей детей, которые ходят в нашу школу. Мы очень рады. И благодарны за эту награду. Мы, безусловно, хотели её получить, для нас это было приятной неожиданностью. Сергей Фролов

Конкурс "Строитель года" проходит на протяжении более чем двух десятилетий — с 2003 года. За это время он стал доброй традицией Санкт-Петербурга и получил статус одной из престижнейших премий в строительной сфере.

Ранее мы сообщали, что школу № 142 выбрали лучшим образовательным объектом года в Петербурге.

Видео/фото: портал "Строительный Петербург"