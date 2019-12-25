Дворцовый и Троицкий мосты засияют 16 ноября голубым цветом

В понедельник стартует 23-й сезон всероссийского благотворительного проекта "Мечты сбываются".

Знаковые объекты Петербурга — купол Дома Зингера, Дворцовый и Троицкий мосты — подсветят голубым в честь фонда "Мечты сбываются". Об акции ТАСС сообщили в пресс‑службе фонда "Бумажная птица".

В понедельник 16 ноября в Северной столице стартует 23-й сезон всероссийского благотворительного проекта "Мечты сбываются" фонда "Бумажная птица". Как отметили в пресс-службе, еще одной частью кампании станет "Маршрут мечтателей", объединивший более 100 кафе, ресторанов и других городских заведений. Участники подготовят специальные предложения, а посетители смогут поддержать исполнение детских мечт.

В новом сезоне фонд собрал 373 заявки от детей и взрослых в возрасте от 3 до 25 лет — они поступили из 49 российских регионов. Кто‑то хочет научиться чему‑то новому, кто‑то ждет особенного подарка или поездки. Присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого нужно выбрать любую мечту и исполнить ее полностью или внести посильный вклад. Также можно организовать совместный сбор с друзьями или коллегами.

За годы существования фонда благотворители помогли исполнить 8 377 мечт. В прошлом сезоне осуществились 362 желания участников.

В октябре мосты Петербурга получили подсветку в цветах флагов Китая и России.

Фото: Piter.TV