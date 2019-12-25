Внеплановые работы ограничат движение по Дворцовому мосту вечером 20 октября

Запрет на проезд транспорта введут с 20:30 до 23:00.

В Петербурге вечером 20 октября вводятся дорожные ограничения на Дворцовом мосту. Как рассказали в городском комитете по транспорту, с 20:30 до 23:00 проезд по переправе будет запрещен в обоих направлениях из-за внеплановых ремонтных работ.

Кроме того, изменится движение общественного транспорта. В объезд закрытого участка, через Благовещенский и Тучков мосты, направятся автобусные маршруты №№7, 10, 24, 191, а также троллейбусы №№1, 7, 10, 11. Подробнее об их схемах – на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открыли движение по новому участку проспекта Ветеранов. Теперь магистраль связывает три района Северной столицы – Кировский, Красносельский и Петродворцовый.

Фото: Piter.TV