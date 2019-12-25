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В Петербурге открыли движение по новому участку проспекта Ветеранов
Сегодня, 12:12
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В Петербурге открыли движение по новому участку проспекта Ветеранов

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Теперь магистраль связывает три района города – Кировский, Красносельский и Петродворцовый.

В Петербурге открыли движение по новому участку проспекта Ветеранов – от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Здесь сделали дорогу на четыре полосы, обустроили тротуары и велодорожку, смонтировали уличное освещение, установили светофоры и оборудовали остановки общественного транспорта, сообщил портал "Строительный Петербург". 

За последние годы протяженность улицы выросла более чем на три километра. В 2020 году заработал участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Теперь магистраль связывает три района города – Кировский, Красносельский и Петродворцовый. 

Компания Setl Group вела строительство в три этапа: в декабре прошлого года завершили отрезок длиной 746 метров, в 2026-м к нему добавили еще 495 метров. После открытия участка введут пять новых остановок и изменят трассу автобуса №359. 

Кроме того, в настоящее время продолжают возводить Большой Смоленский мост, Южную широтную магистраль, Цимбалинский путепровод и другие объекты.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошли испытания ЮШМ. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: дороги, проспект ветеранов
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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