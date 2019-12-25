В Петербурге прошли испытания Южной широтной магистрали

Для имитации нагрузки по путепроводам пустили колонну из 12 самосвалов с песком.

На Южной широтной магистрали в Пушкинском районе Петербурга прошли испытания путепроводов над железнодорожными путями Балтийского и Витебского направлений. Для имитации нагрузки по ним пустили колонну из 12 самосвалов с песком – по 27 тонн каждый, рассказали в Смольном.

Замеры, проведенные в процессе, подтвердили прочность конструкций. Эта процедура была необходима для оценки готовности ЮШМ к введению в эксплуатацию. Ее расчетная пропускная способность составит около 50 тыс. автомобилей в сутки.

Южная широтная магистраль – один из проектов городского приоритета "Удобный общественный транспорт". Объект, включая подходы, будет иметь протяженность свыше семи километров и от четырех до шести полос. ЮШМ соединит Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Завершат строительство в следующем году.

Ранее на Piter.TV: трассу от Петербурга до Тюмени намерены достроить до конца года.

Фото: пресс-служба Смольного