УАЗ Патриот показали на испытаниях перед стартом продаж

В продажу рестайлинговая модель поступит осенью с новым дизельным двигателем и изменённым дизайном.

Ульяновский автозавод опубликовал в официальном Telegram-канале видео с испытаний обновлённой версии внедорожника УАЗ Патриот. Представители предприятия сообщили, что сейчас специалисты проверяют автомобиль на соответствие стандартам активной, пассивной и экологической безопасности. Испытания проходят на полигоне и продолжаются в настоящее время.

Ранее в июне стало известно, что финальные тесты машины с турбированным дизельным двигателем проводятся на полигоне НАМИ в Московской области. По заявлению компании, помимо дизельной версии, автомобиль получит бензиновый двигатель ZMZ Pro объёмом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В паре с моторами будет работать новая шестиступенчатая механическая коробка передач отечественного производства.

Кроме того, обновлённый Патриот получил изменённый дизайн передней части кузова, светодиодную оптику и новое рулевое колесо. Электромеханическая раздаточная коробка с управлением через шайбу станет ещё одной особенностью модели. Группа Соллерс планирует выпустить рестайлинговую версию внедорожника на рынок осенью этого года вместе с обновлёнными моделями Профи и Пикап.