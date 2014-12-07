Во вторник надежность теплосетей проверят в трех районах Петербурга

В трех районах Петербурга 7 апреля пройдут испытания тепловых сетей. Их проведут специалисты АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Петербурга".
В Невском районе теплосети проверят на территории в пределах бульвара Красных Зорь, Белевского проспекта, улиц Цимбалина, Седова, Бабушкина, Полярников, Фарфоровской и Ивановской улиц, Сомова переулка и переулка Матюшенко.
В Пушкинском районе протестируют тепловые сети к домам 29-34 на территории Пулковское, а в Выборгском районе – на 2-м Муринском проспекте, проспекте Энгельса и улице Орбели.
Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов.
Пресс-служба АО "ТЭК СПб"
Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
