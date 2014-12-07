Во вторник надежность теплосетей проверят в трех районах Петербурга
Сегодня, 8:57
Во вторник надежность теплосетей проверят в трех районах Петербурга

Речь идет о Невском, Пушкинском и Выборгском районах.

В трех районах Петербурга 7 апреля пройдут испытания тепловых сетей. Их проведут специалисты АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Петербурга". 

В Невском районе теплосети проверят на территории в пределах бульвара Красных Зорь, Белевского проспекта, улиц Цимбалина, Седова, Бабушкина, Полярников, Фарфоровской и Ивановской улиц, Сомова переулка и переулка Матюшенко. 

В Пушкинском районе протестируют тепловые сети к домам 29-34 на территории Пулковское, а в Выборгском районе – на 2-м Муринском проспекте, проспекте Энгельса и улице Орбели. 

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. 

Пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Ранее мы рассказывали о том, что корпус НМИЦ имени Алмазова в Выборгском районе Петербурга получит стабильное теплоснабжение. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

