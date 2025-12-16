Льготные займы для МСБ Петербурга выросли вдвое до 3,5 млрд рублей

Объём льготного кредитования малых и средних предприятий города вырос вдвое. Средняя сумма поручительств Фонда достигла 18,6 млн рублей, что на 20% больше показателя 2024 года.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства подвели итоги программы "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге" за 2025 год. Объём льготных займов для малых и средних предприятий Северной столицы увеличился вдвое. В прошлом году бизнес получил такие займы на общую сумму 3,5 млрд рублей.

В пресс-службе Смольного уточнили, что средний размер поручительств Фонда составил 18,6 млн рублей. Этот показатель оказался на 20% выше, чем в 2024 году.

На совещании также обсудили планы на 2026 год и представили Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Ключевой целевой ориентир — рост дохода на одного работника должен опережать увеличение ВВП в 1,2 раза. Такая мера позволит повысить производительность труда и поддержать компании, создающие высокую добавленную стоимость.

Технологическая долина "Невская Дельта" в Пушкинском районе, которая станет крупнейшим центром для малых технологических фирм, уже принимает резидентов. Первым из них стала ассоциация "Цифровые технологии в промышленности".

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv