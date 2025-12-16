Ветераны боевых действий могут узнать о мерах господдержки в СберБанк Онлайн

В приложении появилась информация о доступных льготах от государства и компаний.

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В 2024 году компания представила СберКарту Ветерана, а сейчас запустила информирование о мерах государственной поддержки и специальных предложениях банка и его партнёров в СберБанк Онлайн.

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и ветераны боевых действий могут получить индивидуальную консультацию о государственных мерах поддержки прямо в мобильном приложении банка. Разобраться в федеральных и региональных выплатах и льготах поможет ГигаЧат.

ИИ-помощник хорошо знает своего пользователя: он автоматически подбирает меры поддержки, действующие в регионе регистрации клиента. По каждой из них человек получает полную и структурированную информацию: размер выплаты, условия назначения, где оформить, контакты ответственных ведомств, список необходимых документов. Человек не тратит время на поиски информации и в диалоге сразу получает чёткий алгоритм действий. Более того, ИИ-помощник отправляет пользователя напрямую на актуальную форму заявления на портале "Госуслуги", что упрощает и ускоряет подачу документов.

Кроме того, сервис содержит информацию о специальных предложениях от Сбера и его партнёров. Это поможет ветеранам в решении различных жизненных ситуаций.

Для нас важно быть полезными для ветеранов боевых действий. Теперь им не надо самостоятельно искать информацию о господдержке. Достаточно открыть СберБанк Онлайн, задать вопрос — и ГигаЧат проложит маршрут к положенным выплатам и льготам. Благодаря новой социальной функции внутри единого ИИ-помощника наши защитники смогут получить госпомощь без бюрократических сложностей и лишних усилий. Сервис уже доступен для жителей всех регионов страны, и мы продолжим его развивать, добавляя новые возможности. Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка

Чтобы узнать о мерах господдержки, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 17.0) — в строке поиска с ГигаЧатом — нужно написать "Социальный консультант" или задать интересующий вопрос.

Фото: unsplash (Jonas Leupe)