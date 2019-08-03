С начала года в Петербурге свыше 9 тыс. семей воспользовались мерами поддержки

На эти цели выделено 862,7 млн рублей.

За шесть месяцев более 9 тыс. петербургских семей воспользовались новыми мерами поддержки в рамках национального проекта "Семья". На эти цели в 2026 году выделено 862,7 млн рублей, рассказали 20 июля в Смольном.

Родители посещают пункты проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет – такую поддержку получили 7,8 тыс. семей. Еще 290 семей приглашали "социальную няню", 13 студенческих семей посещали комнату матери и ребенка и группу кратковременного пребывания детей в Петербургском государственном институте психологии и социальной работы.

Свыше 322 студенток получили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Кроме того, выдали 17,5 тыс. подарков новорожденному. За компенсацией 50% стоимости обучения детей обратилась 51 многодетная семья, мера социальной поддержки в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту была предоставлена 511 семьям. В связи с рождением первых и вторых детей предоставили меры поддержки 94,3 тыс. семьям в 3,4 млрд рублей, 84 студенческие семьи получают ежемесячные выплаты в 19,7 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: более 31 тыс. многодетных семей оформили парковочные разрешения в Петербурге.

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