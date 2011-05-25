Более 31 тысячи многодетных семей оформили парковочные разрешения в Петербурге

В городе действует свыше 140 тысяч парковочных разрешений, при этом каждое четвертое оформлено для многодетных семей.

В Санкт-Петербурге насчитывается более 140 тысяч действующих парковочных разрешений, около четверти из которых получили многодетные семьи. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

По состоянию на середину июля 2026 года многодетным семьям выдали 31 628 парковочных разрешений. При этом более 7,7 тысячи документов оформили с начала текущего года.

Льготное разрешение дает право бесплатно пользоваться платными парковками в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города. По данным комитета, программа продолжает пользоваться высоким спросом среди многодетных семей.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV