С 25 июля в Петербурге появятся свыше 250 парковочных мест

Стоянку обустроят на Смольной и Воскресенской набережных.

Более 250 дополнительных парковочных мест появятся в Петербурге с 25 июля.

По информации городского комитета по транспорту, на Смольной набережной (от Смольного проспекта до Водопроводного проспекта) обустроят 229 мест, цена составит 100 рублей в час. На Воскресенской набережной сделают еще 25 мест, стоимость – 200 рублей в час.

Новые зоны добавят в мобильное приложение. Систему обновят накануне запуска после 20:00. Штраф за неоплату стоянки остается 3 тыс. рублей. Все нарушения фиксируются комплексами автоматической фиксации на автомобилях инспекции.

Ранее мы рассказывали о том, что число оплат парковки в центре Петербурга сократилось на 37%. В ведомстве считают такую динамику ожидаемой.

Фото: Piter.TV