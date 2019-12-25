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С 25 июля в Петербурге появятся свыше 250 парковочных мест
Сегодня, 10:41
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С 25 июля в Петербурге появятся свыше 250 парковочных мест

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Стоянку обустроят на Смольной и Воскресенской набережных.

Более 250 дополнительных парковочных мест появятся в Петербурге с 25 июля. 

По информации городского комитета по транспорту, на Смольной набережной (от Смольного проспекта до Водопроводного проспекта) обустроят 229 мест, цена составит 100 рублей в час. На Воскресенской набережной сделают еще 25 мест, стоимость – 200 рублей в час. 

Новые зоны добавят в мобильное приложение. Систему обновят накануне запуска после 20:00. Штраф за неоплату стоянки остается 3 тыс. рублей. Все нарушения фиксируются комплексами автоматической фиксации на автомобилях инспекции. 

Ранее мы рассказывали о том, что число оплат парковки в центре Петербурга сократилось на 37%. В ведомстве считают такую динамику ожидаемой.

Фото: Piter.TV 

Теги: комитет по транспорту, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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