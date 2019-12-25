На Большой Конюшенной кирпичи обрушились на припаркованный автомобиль

В центре Петербурга обвалившаяся часть фасада повредила легковой автомобиль. Место происшествия огородили.

В центре Санкт-Петербурга вечером 15 июля на Большой Конюшенной улице произошло обрушение кирпичной кладки. Груда кирпичей упала на припаркованный автомобиль Peugeot.

В результате происшествия у машины оказались выбиты стекла и поврежден кузов. Информация о пострадавших не поступала.

После инцидента территорию возле здания огородили сигнальной лентой. На месте организовали меры безопасности, чтобы исключить доступ пешеходов к опасному участку фасада. Информация о причинах обрушения уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ