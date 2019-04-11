Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

В Госдуме сообщили о необходимости нововведений в сфере поддержки населения по ЖКХ.

В Москве предложили увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за жилищно-екоммунальные услуги (ЖКХ) до ста процентов. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что инициатива во вторник, 14 июля, будет внесена на рассмотрение коллегам в законодательный орган страны. Текст проекта по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Депутат напомнил, что в настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами власти компенсируют половину таких расходов.

Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов. пояснительная записка

Автор законопроекта полагает, что реализация данной меры поможет сохранить для уязвимых категорий граждан России доступное жилье и укрепить доверие к системе социальной защиты.

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Фото: Piter.tv