В ГД призвали законодательно закрепить право многодетных на бесплатные парковки

Сергей Миронов считает, что важно обеспечивать равные и эффективные меры поддержки многодетных семей на федеральном уровне в России.

Предоставление бесплатных парковок многодетным семьям нужно закрепить законодательно, а не в формате советов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что министерство по транспорту утвердило поправки в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах, которые предлагают предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатную парковку для двух транспортных средств.

Подход правильный, наша фракция к таким решениям призывала. Но они должны приниматься не в формате "добрых советов" чиновников, а на уровне закона. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что в стране льготы по парковкам ввели меньше половины субъектов, хотя для этого у федеральных властей есть рекомендации. Поэтому теперь регионам нужны единые федеральные льготы для реализации задачи. Сергей Миронов заметил, что в противном случае будет провоцироваться неравенство среди семей. Речь идет о том, что в одном регионе их будут поощрять льготами, но в другом регионе денежных средств на помощь не будет. При этом проблема демографии остается заботой всего государства.

Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан.

Фото: Piter.tv