Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан

В Госдуме объяснили, что следует поддержать россиян.

Российские банковские организации должны отменить большинство комиссий для физических лиц, в том числе за пополнение баланса телефона. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что его фракция внесла на рассмотрение коллегам документ об отмене так называемого банковского роуминга. Речь идет о большинстве комиссий банков для физических лиц. По мнению законодателя, теперь нужно отменить комиссию за пополнение мобильного устройства, а также за снятие денежных средств в банкоматах у других банках.

Надо отменять комиссии - тогда банки будут активнее бороться за клиентов, предлагать людям более выгодные условия. Как и на межбанковские переводы, хотя бы между близкими родственниками - такой законопроект отдельно мы также вносили Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов предложил установить "окладный минимум" не ниже 70% от зарплаты.

Фото: Piter.tv