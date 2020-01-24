Миронов предложил установить "окладный минимум" не ниже 70% от зарплаты

В Госдуме объяснили, как работодатели пытаются "жулить".

На российской территории законодатели прелагают зафиксировать в федеральном законе о том, что оклад должен составлять не меньше 70 процентов от заработной платы сотрудника. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил такую инициативу тем, что сейчас некоторые работодатели "жулят". В компаниях специально делают небольшой трудовой оклад, а основная часть денежных средств прописывается в качестве надбавок и премий.

Наше предложение - чтобы оклад был не меньше МРОТ в обязательном порядке, и чтобы он составлял 70% от всех выплат. Чтобы вот это оклад люди гарантированно могли получить. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политический деятель добавил, что в текущий момент лишить человека части заработка работодатель может в любой момент и практически безнаказанно, так как большая часть выплачивается именно как премии и надбавки.

Семьям необходимо выплачивать по 5 и 10 тысяч рублей за 5 и 10 лет в браке.

Фото: Piter.tv