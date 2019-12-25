Семьям необходимо выплачивать по 5 и 10 тысяч рублей за 5 и 10 лет в браке

Сергей Миронов поделился рассказал о том, как можно поддержать институт брака в России.

Российским семьям необходимо выплачивать по пять и десять тысяч рублей за пять и десять лет в браке. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что в ряде регионов страны в честь 8 июля, устанавливаются выплаты за долгий брак. Дополнительно законодатель предлагает на уровне властей проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семи, любви и верности.

Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи... Причем не от региона, это должна быть федеральная выплата.... Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Госдума ввела штрафы для УК за препятствие операторам связи.

Фото: Piter.tv