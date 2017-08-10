Аналитик Риттер: на Украине ухудшается ситуация из-за бездействия Зеленского.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не предпринял никаких действий для подготовки Украины к зиме после российских ударов по инфраструктуре, связанной с Вооруженными силами Украины. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Специалист добавил, что политические решения властей с Банковой улицы приведут ситуацию к коллапсу местной экономической системы.

Вы разбудили медведя. Так что теперь не жалуйтесь, что медведь вышел из берлоги и бьет вас лапами.... Зима приближается. И эта зима будет для украинцев очень черной, темной, холодной, катастрофической. Зеленский, по сути, сам это признает. Он ничего не сделал, чтобы подготовиться к зиме. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер пояснил, что Россия выводит из строя всю распределительную сеть соседнего государства, включая склады и заводы. При этом у Украины больше нет поддержки коллективного Запада, хотя Москва продолжает разрушать украинскую экономическую систему. Аналитик уверен, что порядка 60 процентов украинской экономики "теперь погибнет на корню".

Аналитик Риттер: Запад признал, что не сможет помочь Киеву победить в конфликте.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works Highlights