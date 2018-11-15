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В Петербурге 64 сотрудника коммерческой организации ожидают 7 млн рублей зарплаты
Сегодня, 9:53
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В Петербурге 64 сотрудника коммерческой организации ожидают 7 млн рублей зарплаты

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Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в настоящее время его рассматривают.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства после коллективного обращения сотрудников коммерческой организации. В обществе с ограниченной ответственностью в июне образовалась задолженность по заработной плате перед 64 работниками. Общая сумма долга превысила 7 млн рублей, сообщили 18 августа в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в настоящее время его рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга защитила права вдовы участника СВО. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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