В Петербурге 64 сотрудника коммерческой организации ожидают 7 млн рублей зарплаты

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в настоящее время его рассматривают.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства после коллективного обращения сотрудников коммерческой организации. В обществе с ограниченной ответственностью в июне образовалась задолженность по заработной плате перед 64 работниками. Общая сумма долга превысила 7 млн рублей, сообщили 18 августа в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в настоящее время его рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав контролируется.

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Фото: Piter.TV