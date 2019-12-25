Прокуратура Петербурга защитила права вдовы участника СВО

Женщина пришла в банк с просьбой аннулировать кредитные обязательства супруга.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению вдовы участника спецоперации. Женщина пришла в банк с просьбой аннулировать кредитные обязательства супруга, погибшего при выполнении боевых задач. Но организация не списывала задолженность длительное время, сообщили 17 августа в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры права горожанки восстановлены, долг в общем размере свыше 70 тыс. рублей погашен.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за неуплату 155 тыс. рублей алиментов. Фигуранта уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, теперь ему вменили ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Фото: Piter.TV