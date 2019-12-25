  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца будут судить за неуплату 155 тыс. рублей алиментов
Сегодня, 11:56
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца будут судить за неуплату 155 тыс. рублей алиментов

0 0

Ранее фигуранта привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Как рассказали 13 августа в надзорном ведомстве, ранее фигуранта привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). При этом он продолжил уклоняться от уплаты алиментов в течение еще трех месяцев. Также обвиняемый не ищет работу. Общая сумма задолженности составила 115 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: жительница Ленобласти погасила задолженность по алиментам в 1,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алименты, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии