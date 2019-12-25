Петербуржца будут судить за неуплату 155 тыс. рублей алиментов

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Как рассказали 13 августа в надзорном ведомстве, ранее фигуранта привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). При этом он продолжил уклоняться от уплаты алиментов в течение еще трех месяцев. Также обвиняемый не ищет работу. Общая сумма задолженности составила 115 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.TV
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