Петербуржца будут судить за неуплату 155 тыс. рублей алиментов

Ранее фигуранта привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Как рассказали 13 августа в надзорном ведомстве, ранее фигуранта привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). При этом он продолжил уклоняться от уплаты алиментов в течение еще трех месяцев. Также обвиняемый не ищет работу. Общая сумма задолженности составила 115 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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