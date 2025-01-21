Рубио отказался перейти на диету из квашеной капусты

Госсекретарь признался, что такой образ питания ему не подходит.

Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младшего советует перейти на диету из квашеной капусты, однако следовать этой рекомендации нет необходимости. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в подкасте политической активистки Кэти Миллер.

Рубио напомнил, что Кеннеди-младший путешествует с холодильниками квашеной капусты. Однако госсекретарь не намерен следовать его примеру.

Я не собираюсь ездить по всему миру с холодильником, полным квашеной капусты. Это смешно. Я не могу этого сделать Марко Рубио, политик

Американский СМИ неоднократно писали о том, что Кеннеди-младший очень сильно предан идее оздоровления нации через ферментированные продукты, поэтому в свои рабочие командировки он часто берет с собой портативные холодильники с квашеной капустой.

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Фото: YouTube / U.S. Department of State