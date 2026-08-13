Транспортная полиция раскрыла кражу ноутбука в аэропорту Пулково

Похитителем оказался 44-летний местный житель.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу дорогостоящего ноутбука в петербургском аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть с заявлением о пропаже устройства обратился пассажир международного рейса. Общий ущерб составил более 80 тыс. рублей. Было установлено, что мужчина, прибывший из Турции, оставил ноутбук на скамейке на первом этаже. Вскоре к ней подошел неизвестный и присвоил имущество, а затем скрылся.

Похитителем оказался 44-летний местный житель. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали на улице Турку подозреваемого в краже.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО