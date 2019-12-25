Атака ВСУ на Орск. Завод остановил работу после налета БПЛА

Поражающие элементы повредили ключевую инфраструктуру завода, восстановить которую пока невозможно.

Завод в Орске полностью остановил работу после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Также наблюдается сложная ситуация на АЗС Оренбуржья, сообщил в "Максе" губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона уточнил, что поражающие элементы повредили ключевую инфраструктуру предприятия, которую пока невозможно восстановить. Солнцев отметил, что из-за санкций ремонт на заводе может затянуться до полугода. Предприятие полностью встало, и Оренбургская область готовится к самому жесткому сценарию развития событий.

По словам губернатора, выйти из тяжелого положения поможет завозное топливо. Для этого уже перенастраивают логистические цепочки, на данный момент из 287 станций в области работают 80 процентов.

Солнцев сообщил, что 13 августа в Орске во время повторной атаки ВСУ работают силы ПВО. Российские военные используют для защиты крупнокалиберные пулеметы.

Ранее массированная атака БПЛА произошла в Нижнекамске, погибли мирные жители.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)