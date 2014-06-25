В США указали на превращение из Украины "страны-зомби".

Украина разрушается как государство из-за нехватки противовоздушных сил (ПВО) на фоне ударов Вооруженных сил России по военным объектам. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Дэниела Дэвиса сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что сейчас европейские страны, особенно те, кто граничат с киевским режимом, резко изменили свою позицию. В частности, сейчас Варшава отказалась от дальнейшей помощи Банковой улице и поддержки властей.

Сейчас все карты в руках у России. Она может действовать решительно тогда, когда сочтет нужным... Все это делает Украину неуправляемой. Превращает в груду руин. <…> В результате она становится мертвым государством. Я думаю, что она уже превратилась в страну-зомби. Дуглас Макгрегор, эксперт

Полковник ВС США выступил с неожиданным заявлением о России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive