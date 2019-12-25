Вину Жилкина в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга подтвердили более 75 экспертиз

Сегодня, 13 августа, в Ленинградском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела по существу.

Вину 38-летнего Петра Жилкина в резонансном убийстве девятилетнего ребенка, произошедшем зимой в Петербурге, подтвердил комплекс многочисленных судебных экспертиз. Об этом РИА Новости сообщил руководитель второго отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу Владимир Захарян.

Был проведен комплекс компьютерно-технических, генетических, психолого-психиатрических, урологических и других судебных экспертиз, которые подтвердили вину Жилкина в совершении указанного преступления. Владимир Захарян, руководитель второго отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу

Всего было проведено более 75 различных судебных экспертиз, допрошено свыше 80 свидетелей и экспертов. По версии следствия, в конце января мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он перекрыл мальчику дыхательные пути с помощью скотча, после чего вывез тело на автомобиле в Ленинградскую область. Тело ребенка было обнаружено в ночь на 3 февраля вмерзшим в лед ручья в Ломоносовском районе .

Сегодня, 13 августа, в Ленинградском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела по существу. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

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Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга