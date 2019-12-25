Изверг из Петербурга назвал смерть 9‑летнего Паши "досадным недоразумением"

Он связал скотчем ребёнка и повёз к матери за деньгами.

Уголовное дело в отношении 38‑летнего петербургского предпринимателя Петра Жилкина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 9‑летнего мальчика, передано в Ленинградский областной суд. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов Санкт‑Петербурга. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, передает КП-Петербург.

Трагедия произошла 30 января 2026 года. Жилкин, работавший строителем и проектировщиком, приехал в строймагазин на Таллинском шоссе, затем зашёл в соседнее кафе. Там он обратил внимание на 9‑летнего Пашу – мальчик из многодетной семьи, который не посещал школу и подрабатывал мойщиком фар у местного торгового центра. Ребёнок попросил мужчину купить еды и подвезти его до дома в Горелово, на что Жилкин согласился.

В пути мальчик пожаловался на маленький заработок и попросил денег. Обвиняемый заявил, что предложил ребёнку "ублажить" его в обмен на вознаграждение. Они приехали в частный дом Жилкина в деревне Яльгелево, где мужчина закрыл ворота и совершил насильственные действия. После этого он отправил Пашу в душ. В этот момент на участок зашла соседка, заметившая открытые ворота, но Жилкин грубо прогнал её, и женщина не успела увидеть ребёнка.

Паша пригрозил рассказать о случившемся родителям и полиции. Тогда мужчина связал ему руки и ноги скотчем, а также обмотал голову в области рта и носа в 3‑4 слоя, чтобы подавить крики. Затем он положил ребёнка на заднее сиденье своей машины. По версии следствия, Жилкин планировал отвезти мальчика к матери в Горелово и предложить денежную компенсацию за "досадное недоразумение", как он выразился на допросе, чтобы избежать заявления в полицию. Однако в пути он заметил, что ребёнок перестал подавать признаки жизни, остановился и констатировал отсутствие пульса и дыхания. Осознав неминуемость уголовной ответственности, убийца сбросил тело в ручей, не став тщательно скрывать следы из‑за проезжающих мимо машин.

После содеянного Жилкин встретился с любовницей и провёл с ней около двух часов в фитнес‑клубе. Мать пропавшего мальчика подала заявление в розыск, и в ходе оперативно‑розыскных мероприятий личность подозреваемого и его автомобиль были установлены. Следствие длилось около полугода: допрошено более 80 свидетелей, проведено свыше 70 экспертиз, включая генетические. Обвиняемый признан вменяемым, на его компьютере обнаружена детская порнография. Жилкин пытался добиться смягчения обвинения, утверждая, что не планировал убивать ребёнка. Ожидается, что судебный процесс начнётся до начала осени 2026 года.

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб / ГСУ СКР по СПб