Тела двух погибших в Китае российских моряков вернут на родину

Причины гибели наших соотечественников на судне выясняются.

Тела двоих погибших в Китае членов экипажа судна компании "Островной краб" отправят на российскую территорию. Соответствующими сведениями поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на представителей Сахалинского областного союза организаций профсоюзов. Эксперты пояснили, что сейчас выясняются причины трагедии. По информации от структуры, данное судно приписано к морскому порту Малокурильское на острове Шикотан. Борт находился на ремонте в КНР.

В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования. источник СМИ

Ранее телеканал РЕН ТВ писал о том, что на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека. По словам супруги одного из жертв трагедии, ей сообщили о том, что муж мог умереть от жары в каюте. В тот день температура снаружи доходила до плюс 38-42 градусов по Цельсию. Уточняется, что стальные три смерти произошли за одну неделю. Полиция передала сообщение в Следственный комитет России. Представитель компании назвал случившееся несчастным случаем. Он предлагал кремировать погибшего в КНР без вскрытия, однако родственники отказались от этого.

В Херсонской области при атаке БПЛА погибли два человека.

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